इंदिरापुरम में साइड न देने पर बाइक सवार पर जानलेवा हमला, पुलिस जांच में जुटी

आशुतोष गुप्ता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में मकनपुर अंडरपास के पास साइड नहीं देने पर स्कूटी सवारों ने बाइक सवार के साथ मारपीट की।

आरोपितों ने लोहे की राड व डंडों से वारकर पीड़ित को घायल कर दिया। पीड़ित ने आराेपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

साइड नहीं देने पर शुरू कर दी गालीगलौज

नोएडा के सेक्टर 73 सरफाबाद निवासी शनि हैदर का कहा है कि वह किसी काम से अपनी बाइक से इंदिरापुरम काला पत्थर आ रहे थे। इस दौरान जब वह मकनपुर अंडरपास के पास पहुंचे तो ई-स्कूटी सवार दो युवकों ने हार्न बजाकर साइड मांगी।