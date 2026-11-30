विनित, गाजियाबाद। यातायात माह समाप्ति की ओर है। लेकिन, सड़कों पर यातायात नियमों को तोड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा है।

यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और नियमों का पालन कराने के दावे भी हो रहे हैं, लेकिन तिपहिया वाहन चालकों की मनमानी इन दावों की पोल खोल रही है।

नियमों को तोड़ते नजर आए कई वाहन चालक

रविवार को शहर के कई स्थानों पर ऑटो चालक क्षमता से अधिक सवारियां बैठाकर सड़कों पर दौड़ते नजर आए।

पुराने बस अड्डे और विजयनगर बाईपास के पास ऑटो चालकों की मनमानी साफ दिखाई दी। यहां चालक अपनी सीट पर बैठने के साथ ही दोनों तरफ सवारियों को बैठाकर वाहन चलाते नजर आए।

चालक के बगल में दोनों तरफ सवारियों के बैठने से न केवल वाहन का संतुलन प्रभावित होता है, बल्कि अचानक ब्रेक लगाने या वाहन के अनियंत्रित होने पर हादसे का खतरा भी बढ़ जाता है।

लोगों को किया जा रहा जागरूक

यातायात माह में पुलिस की ओर से लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं।

हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात नियमों के पालन पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन, सार्वजनिक परिवहन के नाम पर यात्रियों की जान जोखिम में डालने वाले चालकों पर इसका खास असर दिखाई नहीं दे रहा है।

ऑटो में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां बैठाना और चालक के आसपास असुरक्षित तरीके से यात्रियों को बैठाना हादसों को न्योता दे रहा है।

प्रभावी कार्रवाई का दावा

ऐसे में यातायात माह के अंतिम दिनों में पुलिस की कार्रवाई और निगरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। यातायात नियमों का पालन कराने के लिए केवल जागरूकता अभियान ही नहीं, बल्कि ऐसे चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी जरूरी है।