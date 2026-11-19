जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन की एसजी ग्रैंड सोसायटी के फ्लैट में बृहस्पतिवार को आईटी इंजीनियर 43 वर्षीय रोहित माहेश्वरी का शव मिला। पास में शराब की बोतल, सिगरेट और गिलास था।

पुलिस का कहना है कि रोहित की मां मेरठ से उनके पास आई थीं। दरवाजा नहीं खोलने पर मेंटेनेंस विभाग ने पुलिस को फोन किया था। दरवाजा तोड़कर अंदर जाकर देखने पर सोफे पर रोहित मृत पाए गए।

पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला अत्यधिक शराब का सेवन करने से मौत होना लग रहा है, लेकिन मौत की सही वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चलेगा।

एक साल से फ्लैट में अकेले रह रहे थे रोहित

पुलिस के मुताबिक मेरठ के जागृति विहार निवासी रोहित माहेश्वरी राजनगर एक्सटेंशन स्थित एसजी ग्रैंड सोसायटी में करीब एक साल से फ्लैट में अकेले ही रह रहे थे।

मनमुटाव के चलते पत्नी आंचल माहेश्वरी और बेटा उनसे अलग मेरठ के शास्त्रीनगर में रहते हैं। जबकि उनकी मां जागृति विहार में रहती हैं। पुलिस का कहना है कि रोहित की सालभर पहले नौकरी चली गई थी, उसके बाद से उन्होंने कोई दूसरी नौकरी ज्वाइन नहीं की थी।

स्वजन ने पुलिस को बताया है कि उन्हें शराब बहुत पीने की आदत थी। तबीयत खराब होने की मां को दी थी जानकारी बुधवार रात उन्होंने अपनी मां को फोन कर बताया कि उनकी तबीयत खराब है। मां ने कहा कि वह सुबह घर आएंगी। बृहस्पतिवार दोपहर जब उनकी मां आईं तो फ्लैट का दरवाजा डोरबेल बजाने पर भी नहीं खुला।