Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

गाजियाबाद रीजन में रोडवेज बसों की चेकिंग तेज, अगस्त में 289 यात्री बिना टिकट पकड़े; 33000 रुपये का जुर्माना वसूला

By Rahul Kumar Edited By: Anup Tiwari
Updated: Sun, 30 Aug 2026 04:26 PM (IST)

अगस्त में गाजियाबाद रीजन की रोडवेज बसों में 289 यात्री बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए, जिनसे लगभग 33 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।

एआई जेनेरेटेड इमेज।

एआई जेनेरेटेड इमेज।

HighLights

  1. अगस्त में 289 यात्री बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए।

  2. लगभग 33 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया यात्रियों से।

  3. रात में 65% बिना टिकट यात्री पकड़े जाते हैं।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद रीजन की रोडवेज बसों में अगस्त में अभी तक बिना टिकट यात्रा करने पर 289 यात्री पकड़े गए हैं। इनसे करीब 33 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया है।

साथ ही जिन बसों में बिना टिकट यात्री मिले उनके प्रत्येक परिचालक पर भी 500 रुपये प्रति यात्री जुर्माना लगाया गया। साथ ही लापरवाही न बरतने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई।

बसों की रोजाना होता है जांच

गाजियाबाद रीजन की कौशांबी, गाजियाबाद, साहिबाबाद, लोनी, हापुड़, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, हापुड़ डिपो हैं। इनमें परिवहन निगम की करीब 895 बसों का संचालन होता है। परिवहन निगम की टीम रोजाना बसों की जांच करती है।

हर माह औसतन 250 से 400 यात्री बिना टिकट यात्रा करते पाए जाते हैं। इन पर जुर्माना लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक केसरी नंदन चौधरी ने बताया कि बिना टिकट पकड़े जाने पर यात्री से किराये के अलावा पांच सौ रुपये या कुल किराये का 10 गुना तक जुर्माना लगाया जाता है।

इनमें से जो भी कम हो होता है वह यात्री से मौके पर ही वसूला जाता है। कई बार ऐसी परिस्थिति भी बन जाती है कि यात्री पर रुपये कम होते हैं। इस परिस्थिति में उसके पास जो भी रुपये होते हैं, उसके आधार पर ही जुर्माना लगा दिया जाता है। वहीं, अगर किसी बस में पांच या उससे अधिक यात्री बिना टिकट पाए जाते हैं तो परिचालक की संविदा समाप्त कर दी जाती है।

रात में सबसे ज्यादा बिना टिकट यात्री पकड़े जाते हैं 

रात के दिन के सापेक्ष बिना टिकट यात्रा करने वाले अधिक पाए गए हैं। कुल यात्रियों में से 65 फीसदी रात के समय बिना टिकट यात्रा करते पाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि बिना टिकट यात्रा करने वालों को लगता है कि रात में बसों की जांच कम होती है। इसीलिए वह बिना टिकट लिए ही बसों में बैठे रहते हैं।

यह भी पढ़ें- रक्षाबंधन पर रोडवेज ने निभाया हरियाणा सरकार का वादा, प्राइवेट बसों ने बहनों से वसूला किराया

यह भी पढ़ें- शाहजहांपुर में रोडवेज की चलती बस में गूंजी किलकारी, जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ



रोडवेज बसों की रोजाना जांच की जाती है। जो भी यात्री बिना टिकट पाए जाते हैं उन पर किराए के सापेक्ष 10 गुना तक जुर्माना लगाया जाता है। साथ ही परिचालकों पर भी जुर्माना लगता है।

-

केसरी नंदन चौधरी, क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीएसआरटीसी