रक्षाबंधन पर रोडवेज ने निभाया हरियाणा सरकार का वादा, प्राइवेट बसों ने बहनों से वसूला किराया

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। रक्षाबंधन पर्व पर हरियाणा सरकार के निर्देश अनुसार महिलाओं को दी गई निशुल्क यात्रा सुविधा हरियाणा रोडवेज ने पूरी जिम्मेदारी के साथ दी। लाखों बहनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। रोडवेज कर्मचारियों ने त्योहारी भीड़ के बावजूद अपनी ड्यूटी को जनसेवा की भावना से निभाया।

वहीं दूसरी ओर सहकारी समिति के नाम पर संचालित प्राइवेट बसों के संचालकों ने सरकार की इस घोषणा को दरकिनार कर महिलाओं से किराया वसूलने का काम किया। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा ने आरोप लगाया कि यह स्थिति केवल रक्षाबंधन तक सीमित नहीं है।

सांझा मोर्चा के सदस्यों को गुरुग्राम, जींद, बहादुरगढ़, असंध, चरखी दादरी सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों से लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि प्राइवेट बस आपरेटर विद्यार्थियों, बुजुर्गों और महिलाओं से निर्धारित नियमों के विपरीत किराया वसूल रहे हैं। इसके बावजूद संबंधित विभाग और सरकार द्वारा अपेक्षित सख्ती नहीं दिखाई जा रही।

मोर्चा का कहना है कि एक तरफ हरियाणा रोडवेज सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करते हुए यात्रियों को सुविधा उपलब्ध करा रहा है वहीं दूसरी तरफ कुछ प्राइवेट बस संचालक सरकारी नियमों और घोषणाओं की अनदेखी कर रहे हैं।