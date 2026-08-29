शाहजहांपुर में रोडवेज की चलती बस में गूंजी किलकारी, जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। रक्षाबंधन मनाने के लिए बरेली से घर फर्रुखाबाद जा रहीं गौरी को औरैया डिपो की बस में प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। गौरी ने चलती बस में बेटी को जन्म दिया। जिसके बाद बस को रोककर जच्चा-बच्चा को मदनापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया। शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर इसका वीडियो प्रसारित हुआ।

फर्रुखाबाद मथेनी चौराहा निवासी अनिल कुमार स्वजन के साथ बरेली में रहते हैं। 27 अगस्त को अनिल गर्भवती पत्नी व तीन बच्चों के साथ के साथ रक्षाबंधन मनाने के लिए फर्रुखाबाद जा रहे थे। मदनापुर-कटरा मार्ग पर बस पहुंचने पर गौरी की तबीयत बिगड़ने लगी।