शाहजहांपुर में रक्षाबंधन पर बहन के सामने भाई की हत्या, बीच-बचाव करने पहुंचे शख्स पर लोहे की रॉड से किया हमला

संवाद सहयोगी, पुवायां। बड़े भाई छत्रपाल से हो रहे विवाद में बीच बचाव करने गए पप्पू को आरोपितों ने घेर लिया।राखी बांधने आईं बहन नन्ही देवी के सामने लोहे की रॉड से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित दंपती समेत सात लोगों के विरुद्ध बलवा, गैरइरादतन हत्या सहित विभिन्न धाराआों में प्राथमिकी दर्ज की है।

पुवायां के गांव सबलापुर निवासी पप्पू की बहन नन्ही देवी शुक्रवार देर शाम पीलीभीत से राखी बांधने आईं थीं। घर पर तैयारी हो रही थी, तभी पड़ोस में रह रहे बड़े भाई छत्रपाल के बेटे करन का पड़ोसी मुनेंद्र व उसके स्वजन से विवाद होने लगा। शोर शराबा सुनकर पप्पू बीच बचाव करने के लिए वहां पहुंच गए।

उन्होंने आरोपितों को समझाना चाहा तो वे लाेग उन पर ही हमलावर हो गए। उन लोगों ने पप्पू को घेर लिया और रॉड से पीटने लगे। छत्रपाल, नन्ही देवी व बेटी चांदनी ने बचाने का प्रयास किया तो उन तीनों को भी पीटकर घायल कर दिया। इसके बाद पप्पू को तब तक पीटा जब तक वह बेहोश होकर जमीन पर गिर नहीं पड़े।

इस बीच परिवार के अन्य सदस्य व ग्रामीण वहां पर आ गए, जिस पर आरोपित भाग गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पप्पू को मृत घाेषित कर दिया गया। पुलिस ने उनके बेटे सरजू की तहरीर पर मुनेंद्र, उसकी पत्नी रीना, कमल, उसकी पत्नी रोशनी, बेटे शिवांश, सोनू व कुमरी देवी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की।