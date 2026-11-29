जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले शहर के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने की तैयारी है। नगर निगम क्षेत्र के करीब 40 गांवों और कॉलोनियों में 77 विकास कार्यों को मंजूरी देकर निविदा प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है।

इन कार्यों पर करीब 22 करोड़ 87 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इनमें सड़क निर्माण, नाली निर्माण, इंटरलाकिंग और साइड पटरी बनाने के काम शामिल हैं। चुनाव से पहले निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी महापौर सुनीता दयाल ने बताया कि मुरादनगर, शहर और साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्रों में लोगों की ओर से लगातार विकास कार्यों की मांग की जा रही थी। इस संबंध में अधिकारियों से स्थलों की पैमाइश और कार्यों की स्वीकृति कराने के बाद इन्हें निविदा प्रक्रिया में शामिल कराया गया है।

निगम में पहले से करीब 1000 कार्य निविदा प्रक्रिया में हैं। नए कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। चुनाव से पहले संबंधित क्षेत्रों में निर्माण कार्य शुरू हो सकें। मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र के इन इलाकों में विकास कार्य मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र के हरसांव, गंगापुरम, रईसपुर, महेंद्रा एन्क्लेव, मैनापुर, जागृति विहार, गार्डन एन्क्लेव, बम्हेटा, मानसरोवर कॉलोनी, राज कंपाउंड, सदरपुर, राधा गार्डन, महरौली, गढ़ी, सिकरोड और केशव कुंज में विकास कार्य कराए जाएंगे।