साहिबाबाद में बिल्डर से दो करोड़ की रंगदारी, चार पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। लिंक रोड थाना क्षेत्र में दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने चार आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आसाम कामनुप सतगांव उद्यान विहार निवासी प्रेम कुमार ने बताया कि वह बिल्डर हैं। उन्होंने 28 सितंबर 2022 को प्रेरणा अरोड़ा, उनके बेटे सौरभ अरोड़ा, डिपंल अरोड़ा और प्रवीण अग्रवाल से एक एग्रीमेंट किया था। एग्रीमेंट में दिए गए थे विशेष अधिकार इसके बाद उन्होंने प्रोपर्टी का कब्जा दिया था। एग्रीमेंट में उन्हें विशेष अधिकार दिए गए थे। बिल्डिंग निर्माण के बाद डेवलपर के हिस्से में ग्राउंड और प्रथम तल शामिल थे। बिल्डिंग निर्माण का खर्च डवलपर को देना था। साथ ही दो करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रेरणा अरोड़ा को देना था।