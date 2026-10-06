गाजियाबाद के 1.50 लाख LPG उपभोक्ताओं पर संकट, तय समय पर नहीं करवाई e-KYC; अब गैस रिफिलिंग बंद

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले में 1.50 लाख घरेलू गैस उपभोक्ताओं ने ई-केवाइसी नहीं कराया है। ई-केवाइसी के लिए पांच अक्टूबर तक की समय सीमा निर्धारित की गई थी।

अब ई-केवाइसी न कराने वाले उपभोक्ताओं के लिए गैस रिफिलिंग की बुकिंग पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में वह पांच व दस किलोग्राम के कामर्शियल सिलिंडर ले सकेंगे।

गैस रिफिलिंग पर रोक

जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि घरेलू गैस उपभोक्ताओं को ई-केवाइसी कराने के लिए पांच अक्टूबर तक का समय दिया गया था। उपभोक्ताओं को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया गया। इसके बावजूद जिले में 1.50 लाख उपभोक्ताओं ने ई-केवाइसी नहीं कराई है।