दिल्ली में 2 लाख LPG उपभोक्ताओं की e-KYC बाकी, नहीं कराने पर बंद हो जाएगा सब्सिडी वाला सिलिंडर 

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पश्चिम एशिया युद्ध से देश में जारी ईंधन संकट के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस माह से घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है।

मतलब कि सब्सिडी वाले सिलिंडर का लाभ लेना है तो पहले उन्हें अपने कनेक्शन की ई-केवाईसी करानी होगी। वैसे, करीब दो वर्ष से मंत्रालय के साथ पेट्रोलियम कंपनियां उसपर जोर दे रही है।

एजेंसी संचालकों के साथ गैस डिलीवरी मैन द्वारा उपभोक्ताओं से आग्रह किया जा रहा है। अभी भी जो बचे हैं, उनको इससे संबंधित संदेश जा रहे हैं।

दिल्ली में 95 प्रतिशत ई-केवाईसी पूरी

ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रिब्यूशन फेडरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष पीएन सेठ के अनुसार कोशिश है कि सब्सडाइज्ड घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग रूके और वास्तविक उपभोक्ताओं तक लाभ पहुंचे।

अच्छी बात है कि दिल्ली में करीब 95 प्रतिशत तक उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी हो चुकी हैं, बाकि को लेकर भी प्रयास जारी है। दिल्ली में कोई 40 लाख एलपीजी कनेक्शन है, उसमें से करीब दो लाख का ई-केवाईसी बचा है।