गाजियाबाद के लोनी में 45 इंडस्ट्रीयल प्लॉट्स को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी, छह करोड़ से सड़क का निर्माण शुरू

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। लोनी में औद्योगिक क्षेत्र की राह आसान करने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने काम शुरू कर दिया है। जीडीए करीब छह कराेड़ रुपये से विकास कार्य करा रहा है। टीला मोड़ थाने के पास औद्योगिक क्षेत्र के भूखंडों में मिट्टी डलवाकर समतल करा दिया है। साथ ही, टीला मोड़ थाना से सेवा धाम चौकी तक डबल लेन सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है।

जीडीए ने विकास कार्य शुरू कर दिए औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए यहां जीडीए ने उद्यमियों को 45 औद्योगिक भूखंड आवंटित किए, हालांकि एक लेन सड़क बदहाल होने के कारण यहां आवागमन के दौरान परेशानी से उद्योगों का विकास नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही भूखंड भी सड़क से नीचे होने के कारण यहां उद्यमियों को परेशानी हो रही थी। इसे देखते हुए जीडीए ने विकास कार्य शुरू कर दिए हैं। नगर पालिका ने इस रास्ते पर एलईडी लाइटें भी लगवा दी हैं।