अभद्रता के विरोध में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर भाकियू का धरना, एक घंटे तक कराया था टोल फ्री

संवाद सहयोगी, मुरादनगर (गाजियाबाद)। भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे की महिला कर्मियों पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए धरना दिया और एक घंटे के लिए टोल को फ्री कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार दोपहर को भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव टीनू चौधरी दर्जन भर से अधिक लोगों के साथ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के टोल पर पहुंचे। भाकियू के सदस्यों ने हंगामा करते हुए कुंडली जाने के प्रवेश मार्ग धरने पर बैठ गए और उसे टोल फ्री कर दिया। इस दौरान टोल कर्मियों और भाकियू के सदस्यों के बीच जमकर कहासुनी हुई। करीब एक घंटे के लिए एक्सप्रेस-वे टोल फ्री रहा। इस बीच टोल कर्मियों ने पुलिस को सूचित कर दिया।