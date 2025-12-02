Language
    अभद्रता के विरोध में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर भाकियू का धरना, एक घंटे तक कराया था टोल फ्री

    By Vijay Bhushan Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 01:04 PM (IST)

    गाजियाबाद के मुरादनगर में, भारतीय किसान यूनियन ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर महिला कर्मचारियों द्वारा कथित अभद्रता के विरोध में धरना दिया और एक घंटे के लिए टोल फ्री कर दिया। भाकियू सदस्यों ने टोल कर्मियों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, जिससे हंगामा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और जांच शुरू कर दी है। टोल प्रबंधक ने आरोपों को निराधार बताया।  

    अभ्रदता के विरोध में भाकियू सदस्यों ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे को एक घंटे तक टोल फ्री रखा। जागरण

    संवाद सहयोगी, मुरादनगर (गाजियाबाद)। भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे की महिला कर्मियों पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए धरना दिया और एक घंटे के लिए टोल को फ्री कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया।

    रविवार दोपहर को भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव टीनू चौधरी दर्जन भर से अधिक लोगों के साथ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के टोल पर पहुंचे। भाकियू के सदस्यों ने हंगामा करते हुए कुंडली जाने के प्रवेश मार्ग धरने पर बैठ गए और उसे टोल फ्री कर दिया। इस दौरान टोल कर्मियों और भाकियू के सदस्यों के बीच जमकर कहासुनी हुई। करीब एक घंटे के लिए एक्सप्रेस-वे टोल फ्री रहा। इस बीच टोल कर्मियों ने पुलिस को सूचित कर दिया।

    वहीं, हंगामे की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी टीम के साथ मौके पर पहुंची। भाकियू नेताओं ने आरोप लगाया कि टोल पर तैनात महिला कर्मी वहां से जाने वाले लोगों के साथ अभद्रता करती हैं। इतना ही नहीं वे उनके कार्ड को मान्यता नहीं देती है।

    थाना प्रभारी ने भाकियू के सदस्यों को समझा-बुझाकर शांत कराया। वहीं, टोल के प्रबंधक अरुण खारी ने बताया किसानों के सभी आरोप निराधार हैं। उल्टे भाकियू के लोग ही आए दिन टोल पर आकर अपनी मनमर्जी चलाते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

     