Bulldozer Action: गाजियाबाद में जमकर गरजा GDA का बुलडोजर, मेरठ रोड पर अवैध कॉलोनी को किया ध्वस्त

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। अवैध निर्माण और विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। मेरठ रोड संस्कार वर्ल्ड स्कूल के निकट विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में हुए निर्माण व चारदीवारी को प्रवर्तन टीम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया।

प्राधिकरण जोन-एक की प्रवर्तन टीम ने सोमवार को कालोनाइजर द्वारा अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। कॉलोनी में बुलडोजर से सड़क, चारदीवारी और अन्य संरचनाओं को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही मोरटी धर्म कांटा को भी तोड़ दिया गया।

इसी क्रम में द्रोणाचार्य रोड पर पिछले लगभग तीन वर्षों से विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों में निर्माण की शिकायत पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने उपरोक्त अवैध कॉलोनियों के संबंध में पूर्व में ही एफआईआर दर्ज कराई थी। स्थलों पर चेतावनी बोर्ड लगाए थे, जिनमें किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त न करने की अपील की गई थी।