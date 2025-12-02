Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bulldozer Action: गाजियाबाद में जमकर गरजा GDA का बुलडोजर, मेरठ रोड पर अवैध कॉलोनी को किया ध्वस्त

    By Shahnawaz Ali Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 10:03 AM (IST)

    गाजियाबाद में जीडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मेरठ रोड पर बन रही एक अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। प्रवर्तन टीम ने बुलडोजर चलाकर सड़क, चारदीवारी और अन्य निर्माणों को तोड़ दिया। द्रोणाचार्य रोड पर भी अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई, जहां पहले ही एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    मेरठ रोड पर अवैध निर्माण ध्वस्त करता जीडीए का बुलडोजर। सौ. जीडीए

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। अवैध निर्माण और विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। मेरठ रोड संस्कार वर्ल्ड स्कूल के निकट विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में हुए निर्माण व चारदीवारी को प्रवर्तन टीम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्राधिकरण जोन-एक की प्रवर्तन टीम ने सोमवार को कालोनाइजर द्वारा अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। कॉलोनी में बुलडोजर से सड़क, चारदीवारी और अन्य संरचनाओं को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही मोरटी धर्म कांटा को भी तोड़ दिया गया।

    इसी क्रम में द्रोणाचार्य रोड पर पिछले लगभग तीन वर्षों से विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों में निर्माण की शिकायत पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने उपरोक्त अवैध कॉलोनियों के संबंध में पूर्व में ही एफआईआर दर्ज कराई थी। स्थलों पर चेतावनी बोर्ड लगाए थे, जिनमें किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त न करने की अपील की गई थी।

    कार्रवाई के दौरान कॉलोनाइजर के साथ लोगों ने विरोध किया गया, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में उन्हें मौके से हटाकर कार्यवाही पूरी की। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए ) वीसी नन्द किशोर कलाल ने बताया कि लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि भूखंड खरीदने से पूर्व मानचित्र स्वीकृति और वैध जरूर देखें।