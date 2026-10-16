फिटजी निदेशकों पर ईडी का शिकंजा, छात्रों की फीस हड़पने और धनशोधन मामले में कार्रवाई तेज

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली कोचिंग संस्था फिटजी लिमिटेड के निदेशकों दिनेश कुमार गोयल और मोनिला गोयल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कस दिया है।

जब्त करने की मांग

छात्रों से ली गई फीस के दुरुपयोग से जुड़े धनशोधन के मामले में ईडी के लखनऊ जोनल ऑफिस की टीम ने विशेष पीएमएलए कोर्ट में अभियोजन शिकायत दाखिल की है। ईडी ने जांच के दौरान जब्त और अस्थायी रूप से कुर्क की गई 71.88 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त करने की मांग की है।

3.50 लाख एडवांस फीस ली ईडी ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा और मध्य प्रदेश के भोपाल में दर्ज चार केसों के आधार पर जांच शुरू की थी। आरोप है कि फिटजी ने दो से चार वर्ष के कोचिंग कार्यक्रमों के लिए प्रति छात्र 2.80 लाख से 3.50 लाख रुपये तक एडवांस फीस ली थी।

इसके बावजूद शिक्षकों का वेतन नहीं मिलने के कारण उन्होंने संस्थान छोड़ दिया और कई केंद्र बिना पूर्व सूचना बंद कर दिए गए। आरोप है कि इसके बाद भी नए विद्यार्थियों से कोचिंग कराने के आश्वासन पर फीस ली जाती रही।