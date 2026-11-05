आवास की मांग को लेकर मंत्री नरेंद्र कश्यप के आवास पर पहुंचे दिव्यांग, किया प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। आवास समेत अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर दिव्यांग समाज का आक्रोश अब सड़कों पर उतर आया है। बुधवार को दिव्यांग महिला, पुरुष और बच्चे अपनी मांगों को लेकर मंत्री नरेंद्र कश्यप के आवास पर पहुंच गए और प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से वह जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर संबंधित अधिकारियों तक अपनी समस्याएं पहुंचा रहे हैं। आश्वासन के इतर कुछ नहीं मिला.. कई बार ज्ञापन भी सौंपे गए। लेकिन, अब तक उन्हें केवल आश्वासन ही मिले हैं। समस्याओं का समाधान नहीं होने से उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मंत्री आवास के बाहर धरना देने के लिए दरी बिछाई गई तो उन्हें वहां बैठने नहीं दिया गया। दरी हटाने के साथ ही पानी फैलाकर प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास किया गया।इस दौरान महिलाएं और छोटे बच्चे भी मौजूद थे। प्रदर्शनकारियों ने इस व्यवहार पर नाराजगी जताई।

दिव्यांग समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कई महीनों से अपने अधिकारों और आवास की मांग को लेकर संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। आंदोलन जारी रहेगा राष्ट्रीय सचिव ने भी प्रशासनिक अधिकारियों पर उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जरूरतमंद दिव्यांग परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के साथ आर्थिक सहायता और नियमित पेंशन दी जाए।