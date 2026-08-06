कांवड़ यात्रा के चलते दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पूरी तरह बंद, शुक्रवार सुबह 8 बजे से डायवर्जन लागू

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए आज शुक्रवार सुबह 8 बजे से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

डीएमई बंद होने के बाद दिल्ली से मेरठ और उससे आगे जाने वाले वाहनों को डासना इंटरचेंज से एनएच-9 पर उतारकर हापुड़ के रास्ते गंतव्य तक भेजा जाएगा।

ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और एनएच-9 को प्रमुख वैकल्पिक मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस का मानना है कि इस व्यवस्था से कांवड़ मार्ग पर भारी वाहनों का दबाव कम रहेगा।

मेरठ रोड पर बढ़ी कांवड़ियों की आवाजाही

मेरठ रोड पर कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हरिद्वार से लौट रहे डाक कांवड़ और सामान्य कांवड़ियों के जत्थे दिनभर मेरठ रोड से गुजर रहे हैं। इसे देखते हुए मेरठ से दिल्ली जाने वाली लेन पहले ही कांवड़ियों के लिए सुरक्षित कर दी गई है।

कई कट बंद हैं और प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ट्रैफिक पुलिस लगातार वाहनों की आवाजाही पर नजर बनाए हुए है। यातायात अधिकारियों के अनुसार आने वाले दो दिन कांवड़ यात्रा के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण हैं।