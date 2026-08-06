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    Kanwar Yatra 2026: सुरक्षा में कोताही पर गाजियाबाद के 4 होटल और सोसाइटीज पर कोर्ट में केस दर्ज

    By Ajay Saxena Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Thu, 06 Aug 2026 09:18 PM (GMT+05:30)

    दमकल अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा के दौरान शिविरों, बहुमंजिली इमारतों और होटलों में अग्नि सुरक्षा जांच की। ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. कांवड़ शिविरों, बहुमंजिली इमारतों और होटलों में दमकल सुरक्षा जांच।

    2. सुरक्षा खामियों के चलते चार बिल्डिंगों, होटलों पर वाद दायर।

    3. कांवड़ यात्रा को सुगम बनाने 15 ड्यूटी प्वाइंट स्थापित किए गए।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। कांवड़ यात्रा में दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अग्निशमन अधिकारियों ने कांवड़ शिविर की जांच की। इसके साथ ही अधिकारियों ने बहुमंजिली आवासीय इमारतों, होटल में फायर सुरक्षा इंतजाम की जांच की। सुरक्षा इंतजामों में खामियां मिलने पर चार बिल्डिंग व होटल के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर कराया गया है।

    मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि बृहस्पतिवार को विभिन्न कांवड़ शिविरों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान शिविर संचालकों को शिविर में अग्निशामक यंत्र, रेत, पानी, सुरक्षित बिजली वायरिंग, गैस सिलेंडरों के सुरक्षित उपयोग और आपातकालीन निकास मार्ग रखने के निर्देश दिए गए।

    15 ड्यूटी प्वाइंट स्थापित 

    उन्होंने बताया यात्रा को सुगम बनाने के लिए संवेदनशील स्थानों पर 15 ड्यूटी प्वाइंट स्थापित किए गए हैं। इन प्वाइंट पर 15 अग्निशमन वाहन, करीब 85 अधिकारी-कर्मचारी तैनात रहकर अग्नि सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन सहायता के लिए मुस्तैद हैं।

    वहीं दूसरी ओर अधिकारियों ने जिले में बहुमंजिली आवासीय इमारतों और होटलों में अग्निशमन सुरक्षा के इंतजाम चेक किए गए। कुछ बिल्डिंग में अग्निशमन उपकरण अकार्यशील मिले। जिसपर अधिकारियों ने बिल्डर, आरडब्ल्यूए अध्यक्ष और मेंटेनेंस टीम को उन्हें सही कराने के निर्देश दिए हैं।

    खबरें और भी

    नोटिस के बावजूद मानकों का पालन न करने, खामियां दूर न कराने पर क्रासिंग रिपब्लिक स्थित गाड ग्लोबल विलेज, एनएच-9 स्थित महागुन पुरम आवासीय परिसर, जीटी रोड स्थित स्विस होटल एंड बैंक्वेट हाल और नेहरू नगर स्थित होटल पृथ्वी पैलेस के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर कराया गया है।