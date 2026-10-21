दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे हादसा: पुलिस ने जिसे दी क्लीन चिट, कोर्ट ने उसे माना 'क्रिमिनल लापरवाही', फिर होगी जांच

हसीन शाह, गाजियाबाद। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (डीएमई) पर दोपहिया वाहनों के चलने पर प्रतिबंध का हवाला देकर पुलिस ने टैंकर चालक को क्लीन चिट दे दी थी। हादसे के लिए बाइक सवार को जिम्मेदार ठहराते हुए अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई। जबकि टैंकर भी नियमों का उल्लंघन कर डीएमई पर खड़ा किया गया था।

अदालत ने पुलिस की इस रिपोर्ट को खारिज कर थानाध्यक्ष मसूरी को दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-पांच की न्यायाधीश प्रीति भूषण ने कहा कि एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों के चलने पर रोक का अर्थ यह नहीं है कि भारी वाहन सड़क पर खतरनाक तरीके से खड़ा किया जा सकता है।

साल 2022 का है पूरा मामला मामला 7 अक्टूबर 2022 का है। दोपहर करीब 12:30 बजे वेब सिटी के सामने एक्सप्रेसवे पर एक टैंकर खराब हालत में खड़ा था। बाइक उससे टकरा गई। हादसे में बाइक सवार इंद्रदीप सोनी गंभीर रूप से घायल होकर कोमा में चले गए थे।

प्रत्यक्षदर्शियों मुकेश कुमार और नौशाद ने पुलिस को बताया था कि टैंकर असुरक्षित तरीके से खड़ा था। ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिसकर्मी और एनएचएआइ एंबुलेंस चालक दीपक त्यागी के बयान में भी टैंकर के बिना रिफ्लेक्टर या सुरक्षा संकेतक के खड़े होने की बात सामने आई थी। पुलिस ने बाइक सवार को दोषी ठहराते हुए अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी।

मजिस्ट्रेट अदालत ने 10 दिसंबर 2024 को यह रिपोर्ट स्वीकार की थी। शिकायतकर्ता कुलदीप सोनी ने इसके खिलाफ सत्र न्यायालय में याचिका दायर की। सत्र न्यायालय ने 28 जुलाई 2026 को पहले का आदेश निरस्त कर मामले पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया। इसके बाद 16 अक्टूबर 2026 को मजिस्ट्रेट अदालत ने अंतिम रिपोर्ट खारिज कर दोबारा जांच का आदेश दिया।