जागरण असर: बंद पड़ी हेल्पडेस्क की हुई सफाई, अब महिला पुलिस बल तैनात

हसीन शाह, गाजियाबाद। दैनिक जागरण गाजियाबाद के एडिशन में यह खबर 20 अक्‍टूबर को प्रकाशित हुई थी, जिसका असर हुआ और महिला हेल्प डेस्क की न केवल सफाई कराई गई, बल्कि वहां महिला पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है।

गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन लगभग 70 हजार यात्रियों का आवागमन होता है, जिनमें 35 से 40 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। दैनिक जागरण ने 'मिशन शक्ति' अभियान के तहत बने इस महिला हेल्प डेस्क की जमीनी हकीकत उजागर की थी।

त्योहारी सीजन में खड़े हो रहे थे सवाल थाने के ठीक बाहर स्थित हेल्प डेस्क का केबिन लंबे समय से खाली पड़ा था और कुर्सियां धूल फांक रही थीं। पिछले साढ़े 5 महीनों में जीआरपी थाने में दर्ज कुल मामलों में 23 प्रतिशत शिकायतें महिलाओं की थीं, जिसके चलते आगामी दीपावली और छठ पूजा पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे।