MLC चुनाव के बहाने पश्चिमी यूपी को साधेंगे CM योगी आदित्यनाथ, मेरठ और सहारनपुर मंडल की 44 विधानसभा सीटों पर नजर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गाजियाबाद में रहेंगे। इसके बाद इंदिरापुरम स्थित टीटीआरओ प्लांट का निरीक्षण कर डासना स्थित सुंदरदीप कालेज में एमएलसी स्नातक व शिक्षक चुनाव के मद्देनजर मतदातााओं से संवाद करेंगे।

मुख्यमंत्री गाजियाबाद में भले ही एमएलसी स्नातक व शिक्षक चुनाव को लेकर मतदाताओं से संवाद करने आ रहे हैं लेकिन उनका लक्ष्य आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेरठ मंडल व सहारनपुर मंडल के मतदाताओं को साधने का रहेगा।

एमएलसी स्नातक और शिक्षक के चुनाव एमएलसी स्नातक और शिक्षक के चुनाव में दिनेश कुमार गोयल और श्री चंद शर्मा प्रत्याशी हैं। दिनेश कुमार गोयल गाजियाबाद के रहने वाले हैं और श्री चंद शर्मा गौतमबुद्धनगर के रहने वाले हैं। इस चुनाव में मेरठ और सहारनपुर मंडल के मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाएगा।

आज सुंदरदीप कालेज में आयोजित होने वाले मतदाता संवाद कार्यक्रम में मेरठ व सहारनपुर मंडल के मतदाताओं की उपस्थिति रहेगी, उनको कार्यक्रम स्थल पर पहुंंचने में परेशानी न हो, इस वजह से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे व दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे के पास बने सुंदरदीप कालेज को ही कार्यक्रम स्थल के रूप में चुना गया है।

मेरठ और सहारनपुर मंडल की कुल 44 विधानसभा सीटों पर नजर एमएलसी स्नातक और शिक्षक का चुनाव 23 अक्टूबर को होना है। सीएम योगी का लक्ष्य इन दोनों सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के साथ ही उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को साधने का भी रहेगा।