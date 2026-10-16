गाजियाबाद में 432 ईडब्ल्यूएस भवनों के लिए 1.40 करोड़ से तैयार होगा एसटीपी, लोगों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। डासना में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के 432 भवनों से निकलने वाले गंदे पानी के निस्तारण की व्यवस्था बेहतर करने की तैयारी है।

जीडीए यहां 400 केएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनवाएगा। इसके निर्माण के साथ अगले पांच वर्ष तक संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी चयनित एजेंसी को दी जाएगी। इस परियोजना पर 1.40 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे।