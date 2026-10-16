गाजियाबाद में हिंडन एलिवेटेड रोड के दूसरे छोर पर भी बनेगा 'राम सेतु द्वार', हटाई जाएगी भगवान राम की प्रतिमा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हिंडन एलिवेटेड रोड पर यूपी गेट की ओर राम सेतु द्वार बनने के बाद अब रोटरी गोल चक्कर के पास भी इसी तरह का भव्य प्रवेश द्वार बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुझाव के बाद नगर निगम ने इसकी तैयारी शुरू की है। नए द्वार के निर्माण के लिए गोल चक्कर पर स्थापित भगवान श्रीराम की 22 फीट ऊंची प्रतिमा को हटाना पड़ेगा।

निर्माण कार्य पूरा होने के बाद श्रीराम की प्रतिमा एलिवेटेड रोड के दोनों छोर पर लगाई जाएगी।

दूसरे छोर पर भी बनेगा राम सेतु द्वार

यूपी गेट की ओर करीब एक करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए राम सेतु द्वार पर भगवान श्रीराम का धनुष-बाण रूप प्रमुख आकर्षण है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आने-जाने के दौरान हिंडन एयरपोर्ट से एलिवेटेड रोड का इस्तेमाल करते हैं। इसी मार्ग से गुजरते समय उन्होंने यूपी गेट की ओर बने द्वार की सराहना करते हुए दूसरे छोर पर भी ऐसा ही प्रवेश द्वार बनाने का सुझाव दिया था।