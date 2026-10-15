शुक्रवार को गाजियाबाद आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, इंदिरापुरम स्थित 40 एमएलडी क्षमता वाले टीएसटीपी का करेंगे निरीक्षण

डिजिटल डेस्‍क, गाजियाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह इंदिरापुरम स्थित टर्शियरी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (टीएसटीपी) का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद डासना स्थित सुंदरदीप इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित भाजपा के शिक्षक और स्नातक मतदाता सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे।

320 करोड़ की परियोजना से उद्योगों को मिल रहा शोधित जल मुख्यमंत्री दोपहर करीब 2:10 बजे हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वह इंदिरापुरम स्थित टीएसटीपी का निरीक्षण करने जाएंगे। करीब 320 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस प्लांट की क्षमता 40 एमएलडी है। यहां सीवेज के पानी को शोधित कर औद्योगिक उपयोग के योग्य बनाया जाता है। परियोजना से करीब 1,200 औद्योगिक इकाइयों को पानी की आपूर्ति की जाती है।