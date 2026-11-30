गाजियाबाद के चमन विहार लोनी में जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त, बेहाल हुए लोग, घरों से निकलना हुआ दूभर
लोनी की चमन विहार कॉलोनी में नाली चोक होने से सड़क पर गंदा पानी जमा हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है।
HighLights
चमन विहार कॉलोनी में नाली चोक होने से जलभराव।
सड़क पर गंदा पानी जमा, राहगीरों को परेशानी।
स्थानीय लोगों ने नगर पालिका से सफाई की मांग की।
हरि शंकर शर्मा, लोनी। चमन विहार कॉलोनी में नाली चोक होने से जल निकासी न होने की समस्या बनी हुई है। गंदा पानी सड़क पर भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जलभराव के चलते राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है।
वहीं, आसपास के दुकानदारों का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका अधिकारियों से नाली की सफाई कराकर जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है।
सड़कों पर जमा हो रहा नाली का पानी..
स्थानीय लोगों ने बताया कि कॉलोनी में नाली का पानी निकासी नहीं होने के कारण सड़क पर जमा हो रहा है। कई दिनों से बनी इस समस्या के चलते लोगों को घरों से बाहर निकलने और रोजमर्रा के काम निपटाने में परेशानी हो रही है।
कई बार वाहन गुजरने पर पानी के छींटे राहगीरों और दुकानों के बाहर खड़े लोगों पर पड़ते हैं। जलभराव के कारण आसपास दुर्गंध फैल रही है। गंदे पानी में मच्छर पनपने से संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा भी बना हुआ है।
समस्या को दूर करने की उठाई गई मांग
लोगों ने नगर पालिका से नियमित सफाई कराने के साथ नाली की चोक समस्या दूर कराने की मांग की है। नगर पालिका लोनी के सफाई निरीक्षक राजकुमार ने बताया कि नाली चोक होने की शिकायत मिली है।
इसे जल्द खुलवा दिया जाएगा। पालिका के सफाई कर्मचारी नियमित रूप से मोहल्ले में सफाई के लिए जाते हैं। लोगों के स्वास्थ्य के प्रति नगर पालिका पूरी तरह गंभीर है।
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