डासना जेल में कैसी गुजरी आजम खान की पहली रात? फर्श पर कंबल बिछाकर सोए, नए बंदियों की बैरक में रखा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सपा नेता आजम खां की डासना जेल में पहली रात सामान्य बंदियों की तरह गुजरी। उन्हें जेल में कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई। अन्य बंदियों की तरह बैरक के फर्श पर कंबल बिछाकर सोना पड़ा। यहां 10 दिन बिताने के बाद उन्हें दूसरी बैरक आवंटित की जाएगी।

नए बंदियों के लिए अलग बैरक जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि आजम खां को भी सामान्य बंदियों की तरह ही रखा गया है। जेल में नए आने वाले बंदियों के लिए अलग बैरक निर्धारित है। इस बैरक में प्रत्येक नए बंदी को 10 दिन तक रहना होता है।