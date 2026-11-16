ED की पूछताछ पूरी होने के बाद डासना जेल भेजे गए आजम खां, 26 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

जागरण संवादाता, गाजियाबाद। 426.46 करोड़ रुपये के वित्तीय घोटाले और सरकारी धन व संपत्तियों के दुरुपयोग के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया।

अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 नवंबर को होगी। ईडी 31 अक्टूबर को किया था गिरफ्तार प्रवर्तन निदेशालय ने 31 अक्टूबर को आजम खां को रामपुर जेल से बाहर आते ही गिरफ्तार किया था। इसके बाद एक नवंबर को उन्हें गाजियाबाद की विशेष अदालत में पेश किया गया था।

उस वक्त अदालत ने एजेंसी की रिमांड मांग को अस्वीकार करते हुए आजम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया था। चार दिनों की बढ़ी थी रिमांड ईडी ने फिर से उनकी चार दिन की रिमांड मांगी थी। गुरुवार को अदालत ने आजम को चार दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। रिमांड अवधि 12 नवंबर 2026 की शाम 4:30 बजे से शुरू होकर 16 नवंबर 2026 की शाम 4:30 बजे तक थी।

ईडी ने आजम खां से क्या पूछा? ईडी ने आजम खां से लगातार तीन दिन तक पूछताछ करने के बाद सोमवार सुबह गाजियाबाद की अदालत में पेश किया। पूछताछ के दौरान जांच एजेंसी का जोर इस बात पर रहा कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को अलग-अलग स्रोतों से कितना चंदा मिला और इस रकम का इस्तेमाल विश्वविद्यालय के निर्माण तथा विकास कार्यों में किस तरह किया गया।

जांच में सहारनपुर में आजम खां के चार्टर्ड अकाउंटेंट से जुड़े ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेज भी अहम कड़ी बने हैं। ईडी ने इन दस्तावेजों के आधार पर ट्रस्ट के बैंक खातों, वित्तीय लेनदेन और विश्वविद्यालय के निर्माण पर खर्च की गई रकम को लेकर आजम खां से सवाल किए।