जौहर यूनिवर्सिटी केस: जेल से रिहाई के बाद आजम गिरफ्तार, देर रात दिल्ली लेकर पहुंची ED; गाजियाबाद में होगी पेशी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम शनिवार देर रात दिल्ली के लिए रवाना हो गई। इससे पहले देर रात तक संशय बना हुआ था कि ईडी की टीम उन्हें गाजियाबाद लाएगी या सीधे दिल्ली लेकर जाएगी। रविवार को उन्हें रिमांड मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। जहां से कोर्ट उन्हें डासना जिला जेल भी भेज सकती है।

आजम खान को जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं के मामले में ईडी ने रामपुर जेल से रिहाई के बाद गिरफ्तार किया है। अब रविवार को ईडी की टीम उन्हें रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। इस दौरान ईडी की ओर से पूछताछ के लिए रिमांड की मांग किए जाने की संभावना है। गाजियाबाद में उन्हें पेश किए जाने को लेकर पहले चर्चा थी, लेकिन देर रात टीम उन्हें दिल्ली लेकर चली गई।