गाजियाबाद के गज्जी भाटी हत्याकांड में पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा बरी, कोर्ट ने सबूतों के अभाव में दिया फैसला

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। खोड़ा में वर्ष 2017 में हुए गज्जी भाटी हत्याकांड में पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा को कोर्ट ने बरी कर दिया है। दो अन्य आरोपियों को भी बरी किया गया है।

कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने में सफल नहीं रहा। पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा ने इसे सत्य की जीत बताया है।

गज्जी भाटी के भाई योगेश भाटी का कहना है कि वह स्थानीय कोर्ट के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।

साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक बरी

सोमवार को मामले की अंतिम सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश निशांत मान ने साक्ष्य के अभाव में फैसला सुनाते हुए अमरपाल शर्मा, राजू पहलवान और नरेंद्र उर्फ फौजी को बरी कर दिया।

बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता नवीन त्यागी के मुताबिक दो सितंबर 2017 को खोड़ा निवासी रीना भाटी अपने पति गज्जी भाटी, देवर योगेश भाटी और ड्राइवर बलवीर सिंह के साथ गाड़ी से ईद मिलन के लिए जा रही थीं। रास्ते में किसी वजह से गज्जी भाटी गाड़ी से उतर गए। इसके बाद रीना भाटी अन्य लोगों के साथ गाड़ी से चली गईं। गज्जी भाटी ड्राइवर बलवीर सिंह के साथ बाइक से घर लौटने लगे। इसी दौरान घर के करीब पहुंचने पर बाइक सवार बदमाशों ने दोनों पर गोलियां चला दीं।