जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एनएच-9 स्थित आदित्य वर्ल्ड सिटी में विकास कार्यों और जनसुविधाओं को लेकर बिल्डर पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में आरडब्ल्यूए अध्यक्ष डा. शिव कुमार ने जीडीए उपाध्यक्ष को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है।

उनका आरोप है कि जीडीए की ओर से 17 अक्टूबर को जारी दो नोटिसों की समयसीमा समाप्त होने के बावजूद बिल्डर ने शिकायतों का निस्तारण नहीं किया है। पत्र में 92,700 वर्ग मीटर से अधिक सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है।

45 मीटर चौड़ी मास्टर प्लान सड़क इसमें 45 मीटर चौड़ी मास्टर प्लान सड़क और 30 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट शामिल है। इसके अलावा सार्वजनिक सुविधाओं, नर्सरी स्कूल, डाकघर और आंगनबाड़ी का विकास नहीं होने का मुद्दा भी उठाया गया है। शिकायत में दो ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों पर बिना उपचारित सीवर का पानी निचले क्षेत्र की सीवर लाइन में डालने का आरोप लगाया गया है।