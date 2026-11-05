गाजियाबाद में अपर मुख्य सचिव ने किया विद्यालयों का निरीक्षण, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं और योजनाओं की समीक्षा के लिए अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन ने बुधवार को विभागीय दौरा किया।

इस दौरान उन्होंने तीन विद्यालयों का निरीक्षण कर शैक्षिक गतिविधियों और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। इसके बाद विकास भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी ली

अपर मुख्य सचिव ने सबसे पहले विजयनगर स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। इसके बाद लोनी ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय बागराणप पहुंचकर शिक्षकों से बातचीत की और विद्यालय में संचालित शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी ली।