फिरोजाबाद: किशोरी से दुष्कर्म और जानलेवा हमला, मुठभेड़ में दो आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। खैरगढ़ क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म और जानलेवा हमले के मामले में दो भाइयों को पुलिस ने रविवार रात मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पैर में गोली लगी है।

खेरागढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी शनिवार शाम सात बजे घर से शौच जाने के लिए निकली थी। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर स्वजन रातभर उसकी तलाश में जुटे रहे। ग्रामीणों ने रविवार सुबह नौ बजे घर से 350 मीटर की दूरी पर सब्जी के खेत में किशोरी को मरणासन्न हालत में पड़ा देखा था।

जानकारी होते ही स्वजन मौके पर पहुंचे थे। किशोरी के कपड़े अस्तव्यस्त थे। उसके चेहरे, गर्दन और सिर में गंभीर चोट के निशान थे और वह दर्द से कराह रही थी। पास में ही किशोरी की चप्पलें पड़ी हुई थीं और पानी की खाली दो बोतलें रखी हुई थीं।