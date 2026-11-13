ससुराल में कहासुनी के बाद टूंडला लौटे युवक ने फंदा लगाकर दी जान, कार और मोबाइल छीनने का आरोप

संवाद सूत्र, टूंडला। भाई दूज पर पत्नी को कार से फिरोजाबाद ससुराल लेकर गए युवक ने वापस घर आकर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। गुरुवार दोपहर उसका शव कमरे में फंदे पर लटका मिला। मृतक तीन भाइयों में सबसे छोटा था और कानपुर में नर्सिंग स्टाफ के रूप में संविदा पर नौकरी करता था।

बन्ना रोड स्थित गुलाब नगर निवासी 30 वर्षीय नितिन उर्फ नीतीश कुमार की शादी फरवरी 2026 में फिरोजाबाद के कौशल्या नगर निवासी युवती के साथ हुई थी। स्वजन के मुताबिक शादी के बाद से ही पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होने लगा था। इस बीच दो बार समझौता भी कराया गया। भाई दूज पर नितिन पत्नी को दहेज में मिली कार से फिरोजाबाद ससुराल लेकर गया था, रात को वहीं रुका था।

गुरुवार सुबह साढ़े नौ बजे वह फिरोजाबाद से टूंडला पैदल चलकर घर पहुंचा। रेलवे से रिटायर्ड पिता नौरंगीलाल ने बताया कि ससुराल से आने के बाद उसने कहा कि उसे ढाई बजे जगा देना, उसके बाद वह कमरे में सोने के लिए चला गया। ढाई बजे जब वह उसे लगाने पहुंचे तो उसका शव कमरे में फंदे से लटका हुआ था।