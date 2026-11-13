फिरोजाबाद में एन्काउंटर, हत्या के मामले में सलमान खान गिरफ्तार; पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। सिरसागंज थाना क्षेत्र में युवक की हत्या कर शव फेंकने के मामले में वांछित आरोपित आमिर उर्फ सलमान खान को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। बुधवार देर रात अहमदपुर बंबा के पास हुई मुठभेड़ में आरोपित के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।

पुलिस के अनुसार, 10 नवंबर को सिरसागंज क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का शव मिला था। बाद में उसकी पहचान बरेली जिले के शीशगढ़ निवासी फईम अहमद के रूप में हुई। मामले में हत्या और साक्ष्य छिपाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना में आमिर उर्फ सलमान खान निवासी अहमदपुर नामजद था। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें लगाई गई थीं।

बुधवार को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपित घटना में प्रयुक्त बाइक और अन्य सामान छिपाने की फिराक में जा रहा है। इस पर नगला छोटे से शिकोहाबाद जाने वाले मार्ग पर चेकिंग शुरू की गई। अहमदपुर बंबा के पास बाइक सवार संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।