फिरोजाबाद में ब्रेक लगाने से पलटा ऑटो, महिला की मौत; तीन लोग हुए घायल

संवाद सूत्र, टूंडला। जरौली कलां कट के पास शुक्रवार दोपहर अचानक ब्रेक लगाने के दौरान सवारियों से भरा आटो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। घटना में आटो में सवार महिला की मृत्यु हो गई। वहीं बेटे और पुत्रवधु घायल हो गईं। घायलों को सरकारी ट्रामा सेंटर भेजा गया है।

ग्वालियर के घोसीपुरा निवासी 61 वर्षीय मुन्नी देवी अपने दो बेटे नीरज जैन और नवीन जैन, पुत्रवधू आरती जैन, एक बेटी संजू जैन, तीन नाती डग्गू, मन्नू, चक्की सहित फिरोजाबाद रिश्तेदारी में गमी में शामिल होने फिरोजाबाद जा रहीं थीं।

टूंडला से उन्होंने आटो बुक किया था। शुक्रवार दोपहर एक बजे जैसे ही आटो जरौली कलां कट के पास पहुंचा। तभी अचानक ब्रेक लगाने से आटो अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने घायलों को आटो से बाहर निकाला।