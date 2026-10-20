यूपी में रामलीला मैदान में तू तू-मैं मैं! सफाई के दौरान कूड़ा फेंका तो कर्मचारी ने झाड़ू से दौड़ा-दौड़ाकर पीटा युवक

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। रामलीला मैदान में घूम रहे युवकों और सफाईकर्मियों के बीच कूड़ा फेंकने को लेकर सोमवार दोपहर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा की मारपीट हो गई। सफाईकर्मियों ने झाड़ू के डंडों से युवकों को दौड़ाकर पीटा। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

सोमवार दोपहर तीन युवक रामलीला मैदान में घूम रहे थे। युवकों ने कूड़ा मैदान में फेंक दिया। इसका नगर निगम के सफाईकर्मी ने विरोध किया। इस पर कहासुनी के बाद मारपीट हो गई।

रामलीला मैदान में कूड़ा फेंकने को लेकर हुई कहासुनी जानकारी पर रामलीला मैदान में ड्यूटी पर तैनात अन्य सफाईकर्मी एकत्रित हो गए और युवकों को घेर लिया। सफाईकर्मियों ने मैदान में पड़े और झाड़ू के डंडों से युवको को पीटना शुरू कर दिया। मारपीट की घटना को ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी देखते रहे। एक पुलिसकर्मी ने सफाईकर्मियों का रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे युवकों की पिटाई करते रहे।