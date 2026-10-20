डॉक्टर और कर्मचारियों ने जमीन पर गिराकर पीटा मरीज, फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में पट्टी कराने पहुंचा था युवक

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। सरकारी अस्पताल के हड्डी रोग विभाग में सोमवार सुबह पट्टी कराने पहुंचे घायल की प्लास्टर कक्ष में तैनात कर्मचारी से कहासुनी हाे गई। इसके बाद कर्मचारी व डाक्टर ने मरीज को जमीन पर गिराकर पीटा। पीड़ित की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे एंबुलेंस से ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पर्चा न होने की बात कहते हुए कर्मचारी ने उपचार देने से इन्कार कर दिया था।

कांच फैक्ट्री में गिरने से घायल होने पर हड्डी रोग विभाग में पहुंचा था रसूलपुर थाना क्षेत्र के शीतल खां निवासी 24 वर्षीय अकील कांच फैक्ट्री में सफाई कार्य करते समय गिरने से घायल हो गए थे। सोमवार सुबह 11 बजे वह सरकारी अस्पताल के हड्डी रोग विभाग के ड्रेसिंग रूम में पट्टी कराने पहुंच गए। पीड़ित का कहना है कि वहां तैनात कर्मचारी ने पर्चा न होने की बात कहते हुए पट्टी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने आपत्ति जताई तो कर्मचारी ने पिटाई कर दी। इस बीच डाक्टर व अन्य कर्मचारी आ गए और जमीन पर गिराकर पीटा।