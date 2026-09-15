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माध्यमिक शिक्षा परिषद का फैसला: हाईस्कूल की प्रयोगात्मक परीक्षा में बदलाव, 30 नंबर का प्रैक्टिकल

By Kartikey Nath Dwivedi Edited By: Abhishek Saxena
Published: Tue, 15 Sep 2026 02:09 PM (IST)

माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 10 के विज्ञान और गृह विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा की व्यवस्था में बदलाव किया है। ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।

सांकेतिक तस्वीर।

HighLights

  1. कक्षा 10 विज्ञान, गृह विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा में बदलाव।

  2. कॉलेज नहीं, परिषद आयोजित करेगी आंतरिक प्रयोगात्मक परीक्षा।

  3. दूसरे जिलों से परीक्षक आकर मूल्यांकन करेंगे, पारदर्शिता बढ़ेगी।

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 10 के छात्र-छात्राओं की कराई जाने वाली प्रयोगात्मक परीक्षा की व्यवस्था में बदलाव किया है। अब विज्ञान और गृह विज्ञान की आंतरिक प्रयोगात्मक परीक्षा संबंधित कॉलेज नहीं, परिषद द्वारा आयोजित की जाएगी।

दूसरे जिलों से परीक्षक भेजे जाएंगे। यह व्यवस्था इसी शैक्षिक सत्र से लागू होगी। माना जा रहा है कि इस बदलाव से परीक्षा और शुचितापूर्ण तरीके से होगी, छात्र-छात्राओं अधिकतम अंक पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी।

30 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा परिषद करेगी आयोजित

हाईस्कूल के छात्र-छात्राओं के इन विषयों का आंतरिक मूल्यांकन कॉलेज कराते रहे हैं। शिक्षक मनमाने तरीके से नंबर देते रहे हैं। जिन छात्रों से शिक्षक प्रसन्न रहते थे, उन्हें अधिक नंबर और बाकी को कम नंबर दिए जाते थे। अब दूसरे जिलों से आने वाले शिक्षक प्रयोगात्मक परीक्षा कराएंगे। परीक्षक द्वारा दिए जाने वाले अंकों को अंकपत्र पर अंकित किया जाएगा।

माध्यमिक शिक्षा परिषद ने दिए आदेश, इसी सत्र से लागू

डीआईओएस मुदिता पांडेय ने बताया कि परीक्षा 30-30 अंकों की होगी। इस तरह छात्र-छात्राओं को अंकों के लिए कालेज के शिक्षकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्हें 30 अंक पाने के लिए बाहर से आने वाले परीक्षक के समक्ष बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा। परीक्षा किस प्रक्रिया से और किस स्तर पर कराई जाएगी, इसकी व्यवस्था परिषद की ओर से तय की जाएगी।

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