चलती कार की छत पर बैठकर युवकों ने बनाई रील, फिरोजाबाद हाईवे पर स्टंटबाजी

संवाद सहयोगी, टूंडला (फिरोजाबाद)। इंटरनेट मीडिया पर रील्स बनाने की लत इस कदर हावी है कि लोग अपने साथ ही दूसरों की जान भी जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। फिरोजाबाद हाईवे पर रविवार देर रात दो तेज रफ्तार कारों की छत पर बैठकर युवक बेखौफ अंदाज में रील बनाते नजर आए। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

वीडियो के आधार पर पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी घटना टोल प्लाजा के समीप रविवार रात करीब साढ़े बजे की है। हाईवे पर एक साथ दौड़ रही दो कारों की छत पर कुछ युवक बैठे हुए थे और रील शूट कर रहे थे। दोनों ही कारें सड़क पर लहराती हुई चल रही थीं। जिससे अन्य वाहन चालक परेशान हो गए। एक वाहन चालक ने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।

गाड़ी नंबर से पहचान करने की कोशिश इंस्पेक्टर बैजनाथ सिंह का कहना है कि प्रसारित वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। टोल प्लाजा और हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जिससे गाड़ियों के नंबरों और युवकों की पहचान की जा सके।