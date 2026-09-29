युवाओं पर छाया खाकी का रंग: पुलिस-Army बनी पहली पसंद, फिरोजाबाद DM संतोष शर्मा ने कराया करियर पसंद का सर्वे

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। युवाओं पर अब खाकी का रंग छा गया है। डीएम द्वारा कराए गए सर्वे में ये बात सामने आई है कि सबसे अधिक युवा पुलिस और सेना में जाना चाहते हैं। डेढ़ माह में हुए ऑनलाइन सर्वे में 13 हजार से अधिक युवाओं से प्रतिक्रिया ली गई थी। इंजीनियरिंग और चिकित्सा क्षेत्र भी युवाओं की पसंद बना हुआ है।

डीएम संतोष कुमार शर्मा द्वारा डेढ़ माह से करियर मार्गदर्शन अभियान चलाया जा रहा है। इसमें डीएम, सीडीओ और एसएसपी सहित अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कॉलेजों में जाकर युवाओं की करियर काउंसिलिंग करते हैं। इस दौरान करियर के प्रति उनका रुझान भी पूछा गया।

लगभग 24 प्रतिशत न जताई पुलिस और सेना में जाने की इच्छा इसमें पता चला कि सबसे अधिक 13.90 प्रतिशत ने पुलिस, 11.89 प्रतिशत ने इंजीनियरिंग, 10.35 प्रतिशत ने मेडिकल और 9.90 प्रतशित ने सेना में जाने की इच्छा जताई।