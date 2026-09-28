माता वैष्णो देवी दर्शन को जाने वाले भक्त परेशान, फिरोजाबाद से कटरा और जम्मू जाने वालों को ट्रेनों में नहीं मिल रही टिकट

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। शारदीय नवरात्र पर जिले से माता वैष्णोदेवी के दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं को टिकट नहीं मिल रहा है। जम्मू-कटरा जाने वाली सभी ट्रेनों में सीटें फुल हो चुकी हैं। एक माह तक जम्मू तवी एक्सप्रेस, टूंडला से जम्मू मेल और उधमपुर एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में आरक्षण मिलने की संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं। वहीं एसी कोचाें में भी लंबी वेटिंग देखने को मिल रही है।

इस स्थिति ने श्रद्धालुओं के लिए यात्रा की योजना बनाना कठिन कर दिया है। वे टिकटों की उपलब्धता के लिए चिंतित हैं। नवरात्र के दौरान माता वैष्णोदेवी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं, जिससे ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है।

स्टेशन पर आरक्षित टिकट काउंटर पर मिले यात्री राज शर्मा ने बताया कि इस बार परिवार के साथ वैष्णो देवी जाने की योजना थी। एक हफ्ते से टिकट के लिए काउंटर और आनलाइन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिले से जाने वालीं तीनों ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रही।