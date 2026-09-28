यूपी में ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लगेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, ARTO में होगा रजिस्ट्रेशन

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब ट्रैक्टर की ट्रालियों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगेंगीं। कृषि कार्य में उपयोग होने के कारण अब तक ट्राली का पंजीयन नहीं होता था। इससे यह भी पता नहीं चलता था कि यह ट्रॉली किस के नाम पर है।

पिछले वर्ष शासन ने नंबर प्लेट की व्यवस्था को लागू करने के आदेश दिए थे, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। अब दुर्घटनाओं में कमी लाने को अभियान चलाने की तैयारी है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्ती बरतेगा परिवहन विभाग जिले में 23,431 ट्रैक्टर पंजीकृत हैं। इनमें से मात्र 63 ही व्यवसायिक कार्य के लिए दर्ज हैं। जबकि बड़ी संख्या में ऐसे ट्रैक्टर हैं। जिनका पंजीकरण तो कृषि कार्य के लिए है, लेकिन उनको उपयोग ईंट, मिट्टी की ढुलाई और लोगों को लाने ले जाने में किया जाता है।