मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आगरा आवास पर कालिख पोती, कांग्रेस ने 'गद्दार' बताकर मांगा इस्तीफा
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगरा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पैतृक आवास पर प्रदर्शन किया। उन्होंने गेट पर कालिख ...और पढ़ें
HighLights
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार के पैतृक आवास पर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने गेट पर कालिख पोती और 'गद्दार' लिखा।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी की।
जागरण संवाददाता, आगरा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विजय नगर कॉलोनी स्थित पैतृक आवास पर सोमवार सुबह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव अनिल यादव और मथुरा के जिला अध्यक्ष मुकेश धनगर के नेतृत्व में करीब 11 बजे प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर लेकर पहुंचे।
प्रदर्शनकारियों ने आवास के गेट पर कालिख पोत दी और काले पेंट से ‘ज्ञानेश कुमार गद्दार हैं’ लिख दिया। इसके बाद कुछ देर तक नारेबाजी करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग की।
प्रदर्शन के दौरान मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद नहीं था। प्रदर्शनकारी कुछ देर नारेबाजी करने के बाद वहां से चले गए। उनके जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गेट पर पोती गई कालिख व लिखे गए शब्दों को साफ कराया। पुलिस अब इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे फोटो और वीडियो के साथ आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर प्रदर्शनकारियों की पहचान करने में जुटी है।
सुभाष पार्क से कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन
पैतृक आवास पर प्रदर्शन के बाद आगरा महानगर कांग्रेस के नेताओं ने सुभाष पार्क से कलेक्ट्रेट तक विरोध प्रदर्शन किया। इसमें मथुरा से आए कांग्रेस पदाधिकारी और संगठन महासचिव अनिल यादव भी शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया।
पुलिस पहचान के कर रही है प्रयास
आवास पर हुए प्रदर्शन और गेट पर कालिख पोते जाने की घटना के फोटो व वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रदर्शनकारियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।
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