फिरोजाबाद जेल में बंदी ने की आत्महत्या: सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल, सिटी मजिस्ट्रेट करेंगे जांच

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। जिला जेल में बंदी जितेंद्र द्वारा आत्महत्या किए जाने से जेल की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं डीआइजी जेल पीएन पांडेय ने जेल पहुंचकर घटना की जानकारी ली और सीसीटीवी फुटेज देखा। साथ ही मृतक के स्वजन से भी वार्ता की। डीएम ने मजिस्ट्रेरियल जांच के आदेश दिए हैं। जांच के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को नामित किया है।

सिरसागंज के गांव अकबरपुर निवासी 40 वर्षीय जितेंद्र उर्फ करूआ ने जेल के अंदर स्थित सेप्टिक टैंक में कूदकर आत्महत्या करने के मामले की मजिस्ट्रेरियल जांच के आदेश डीएम संतोष कुमार शर्मा ने दिए हैं। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट विनोद कुमार पांडेय को नामित किया है।

डीआईजी जेल ने ली जानकारी बंदी की मृत्यु की जानकारी मिलने पर डीआईजी जेल पीएन पांडेय जेल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। उन्होंने वह सीसीटीवी फुटेज भी देखा जिसमें बंदी सेप्टिक टैंक में कूदने हुए दिखने की बात कही गई है। डीआईजी ने बंदी के स्वजन से भी वार्ता की। इसके बाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने निलंबित किए गए हेड जेल वॉर्डन राम अवतार शाक्य और जेल वार्डर अजय प्रताप की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।