फिरोजाबाद में मौत बनकर दौड़ी कार: पांच की मौत, पिटाई से घायल कार सवार ने तोड़ा दम; गांव पहुंचे शव तो मचा कोहराम

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। टेसू-झेंझी की विसर्जन यात्रा के दौरान मौत बनकर दौड़ी कार ने रविवार रात तीन बहनों सहित पांच लोगों की जान ले ली थी। गुस्साए ग्रामीणों ने कार सवारों को घेरने के बाद पीट-पीटकर मरणसन्न कर दिया था। सोमवार सुबह आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज असपताल में गुलफाम ने दम तोड़ दिया। कार सवार तीन अन्य युवकों की हालत भी गंभीर बनी हुई है। हादसे में मरने वाले सभी पांच लोगों के शव सोमवार सुबह गांव पहुंचे तो चीख पुकार मच गई।

नसीरपुर के गांव छटनपुर में रविवार रात 9:15 बजे टेसू-झेंझी की विसर्जन यात्रा में तेज रफ्तार कार घुसने कई लोग घायल हो गए थे। ग्रामीणों ने कार को घेरा तो वापस लौटी कार ग्रामीणों को रौंदते हुए निकल गई थी। हादसे में 15 वर्षीय अंजली, 17 वर्षीय बड़ी बहन आकांश व 10 वर्षीय छोटी बहन गुन्नू के अलावा हरीश कुमार व बबली की मृत्यु हो गई थी और 13 लोग घायल हो गए थे।