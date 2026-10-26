मौत बनकर दौड़ी दिल्ली की कार: 5 मौतों के बाद 9 km दूर तक दौड़ाई कार, फिरोजाबाद हादसे की टाइम लाइन

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। लखनऊ एक्सप्रेसवे से नसीरपुर-बटेश्वर मार्ग पर दिल्ली की कार मौत बनकर दौड़ी। सड़क किनारे खड़े बच्चों और महिलाओं को टक्कर मारने के बाद भी उसकी रफ्तार कम नहीं हुई। ग्रामीणों ने घेराबंदी की तो फिर पलट कर ग्रामीणों को कुचलते हुए भागने का प्रयास किया। इससे ग्रामीणों का आक्रोश भड़क गया। उन्होंने कार सवारों को जमकर पीटा। प्रसारित वीडियो में एक महिला कार के पहिए में लगे व्हील कवर से कार सवारों को पीटते हुए दिख रही है। इस घटना से छटनपुर गांव में रात भर कोहराम मचा रहा।

एसएसपी आदित्य लांग्हे ने बताया कि हादसे में 15 वर्षीय अंजली और उसकी बहनें 17 वर्षीय आकांक्षा व दस वर्षीय बहन गुन्नू, 25 वर्षीय हरीश कुमार और 17 वर्षीय बबली की मृत्यु हो गई। बच्चों, महिलाओं सहित छह ग्रामीण और चार कार सवार घायल हुए हैं। इन्हें शिकोहाबाद के जिला संयुक्त चिकित्सालय और फिरोजाबाद सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है। कार सवारों की पहचान अकील और इरफान निवासी वजीरपुर, दिल्ली के रूप में हुई है, इनमें दो कार सवारों की हालत गंभीर है।

मंगल गीतों के बीच छटनपुर में गूंजी चीखें शरद पूर्णिमा पर अन्य गांवों की तरह छटनपुर में भी रविवार रात मंगलगीत गूंज रहे थे। ग्रामीण सामूहिक रूप से टेसू-झांझी का विवाह कराने के बाद विसर्जन के लिए ले जा रहे थे। इस दौरान महिलाएं फेरों से लेकर विदाई तक के गीत गा रहे थे। विसर्जन केे समय भी गीत गाते हुए जा रहे थे। इसी समय आई कार ने ऐसा कोहराम मचाया कि वहां चीखें गूंजने लगीं। इस हादसे में पांच की मौत हो गई।