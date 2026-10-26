नहीं पता था दोबारा लौट आएंगी गाड़ी... फिरोजाबाद में बेकाबू ने 5 को रौंदा, 3 बहनों की मौत से सदमे में परिवार, बताया आंखों देखा हाल

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। हादसे में घायल हुए ग्रामीणों ने जो बताया वो रौंगटे खड़े करने वाला था। सरकारी ट्रामा सेंटर घायलावस्था में आए चंद्रवीर और उनकी बेटी ने घटना का आंखों देखा हाल बताया। चंद्रवीर के हाथ और पैर में चोट आई है। उन्होंने ने बताया गांव में टेसू-झांझी के विवाह के बाद विसर्जन यात्रा निकाली जा रही थी। तभी शिकोहाबाद की ओर जा रही ब्रेजा कार ने टक्कर मार दी, जिससे चार लोग घायल हो गए थे, वहीं एक किशोरी की मृत्यु हो गई थी।

हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। ग्रामीणों द्वारा पीछा किए जाने पर कार 10-15 मिनट बाद दोबारा लौटी और सड़क पर मौजूद लोगों को रौंदती हुई चली गई। ये किसी ने नहीं सोचा था कि कार लौट कर आएगी। दूसरी बार की टक्कर से अधिक लोग घायल हो गए।

चंद्रवीर की बेटी शिवानी ने बताया हादसे की जानकारी पर वह मौके पर पहुंची थीं। इसी बीच तेज रफ्तार कार लोगों को रौंदती हुई चली गई। टक्कर इतनी जोर की थी कि कई लोग उछलकर दूर जा गिरे। चारों ओर चीख पुकार मच गई।

तीन बहनों की मौत से सदमे में परिवार हादसे में तीन बहनों आकांक्षा, अंजली और गुन्नू की मौत से परिवार सदमे में है। पिता शिशुपाल का रो-रोकर बुरा हाल था। ग्रामीण उन्हें सांत्वना देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन एक-एक कर तीन बेटियों की मौत ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। बोले झांझी की शादी करते समय तीनों चहक रहीं थीं, लेकिन अब उनके चेहरे मुर्झाए हैं। इस हादसे में हरीश और बबली की भी मौत हुई है।