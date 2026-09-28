फिरोजाबाद में एनकाउंटर: बिजली तार चोरी का वांछित गिरफ्तार, पैर में लगी गोली; चोरी-लूट के 25 केस

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। नारखी थाना क्षेत्र में एलटी और 11 केवी विद्युत लाइनों से तार चोरी करने के मामलों में वांछित हिस्ट्रीशीटर मानवेन्द्र उर्फ मोनू निवासी जरौली कला को पुलिस ने रविवार रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बैंदी की पुलिया के पास घेराबंदी के दौरान आरोपित ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया।

पुलिस के अनुसार, 26 सितंबर को नारखी पुलिस ने विद्युत तार चोरी के मामले में पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो बंडल एल्युमिनियम के तार और मैक्स पिकअप बरामद की थी। पुलिस की गिरफ्त में आरोपित बदमाश। जवाबी फायरिंग में पैर में लगी गोली पूछताछ में फरार आरोपित मानवेन्द्र उर्फ मोनू का नाम सामने आया था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। सूचना मिली कि मानवेन्द्र चोरी के तार बेचकर मिले रुपये लेने के लिए टूंडला से जौंधरी की ओर जा रहा है। नारखी पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने बैंदी की पुलिया के पास घेराबंदी की।