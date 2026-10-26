दीपावली से पहले नई आवासीय कॉलोनी की सौगात: 100 करोड़ की DPR तैयार, फिरोजाबाद में 'पचवान' की लॉन्चिंग

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। दीपावली से पहले शहरवासियों को बड़ी आवासीय कॉलोनी विकसित होने की उम्मीद नजर आने लगी है। फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण (विप्रा) द्वारा सिक्सलेन के निकट गांव पचवान के निकट बड़ी कालोनी विकसित की जा रही है। इसके लिए 21 हेक्टेअर से अधिक भूमि का किसानों से बैनामा कराने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दीपावली से पहले प्रथम चरण में कालोनी की लांचिंग की कार्य योजना तैयार हो चुकी है।

विप्रा ने सिक्सलेन के निकट 28 हेक्टेअर भूमि की चिह्नित आवास विकास परिषद द्वारा विकसित सुहाग नगर आवासीय कॉलोनी को छोड़ कर वर्षों बाद भी शहर में कोई बड़ी कॉलोनी विकसित नहीं हो पाई है। इस कमी को दूर करने के लिए विप्रा ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत सिक्सलेन के निकट बड़ी आवासीय कॉलोनी विकसित करने की योजना बनाई है।