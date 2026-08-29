फिरोजाबाद: नशे में धुत युवक ने ई-रिक्शा में महिला से की बदसलूकी, साथी को पीटा

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। सुहागनगर चौराहे पर शुक्रवार रात नशे में धुत युवक ने ई-रिक्शा में बैठी महिला के साथ अभद्रता कर दी। महिला के साथी ने विरोध किया तो आरोपित ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। चौराहे पर हुए विवाद से अफरातफरी मच गई। इस दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया, जो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

नशे की हालत में पहुंचा था युवक प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला अपने साथी के साथ ई-रिक्शा में बैठी थी। इसी दौरान नशे की हालत में युवक वहां पहुंचा और महिला से बदसलूकी करने लगा। महिला के साथी ने इसका विरोध करते हुए युवक को रोकने का प्रयास किया। इस पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई।